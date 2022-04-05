📌Aylık 1.449,95 TL taksit ve 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 konut satış şartları! 📣TOKİ’den yüzde 25 peşinat ile ev sahibi olma fırsatı!

1) Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 26 Nisan 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.



2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.



3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.

