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Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...

Son dakika haberine göre tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut kredisi sözleşmelerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeye göre bundan böyle kredi sözleşmeleri sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak. Tüketiciye her iki türde de teklif sunulacak. Uygulama 1 Ocak 2023'ten itibaren resmen başlayacak. İşte kredilerde yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...

23.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 23.09.2022 09:22
Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...

Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

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Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri, sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak karşılaştırmalı ödeme planıyla teklif edilebilecek.

Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...

Uygulama 1 Ocak 20223 tarihinde başlayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...

KREDİ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerine "yan finansal ürün" başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan maddeler eklendi.

Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak’ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...

BİLGİYİ SUNMAK ZORUNDA OLACAKLAR
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler içeren yönetmeliklere göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.

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