Tüketici ve konut kredilerinde yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor! Artık isteyen yaptıracak...
Son dakika haberine göre tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut kredisi sözleşmelerinde yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeye göre bundan böyle kredi sözleşmeleri sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak. Tüketiciye her iki türde de teklif sunulacak. Uygulama 1 Ocak 2023'ten itibaren resmen başlayacak. İşte kredilerde yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...
23.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 23.09.2022 09:22
BİLGİYİ SUNMAK ZORUNDA OLACAKLAR
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler içeren yönetmeliklere göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.