Sigorta şirketiyle anlaşamayan oraya başvuruyor! Sigorta Tahkim Komisyonuna nasıl başvurulur, başvuru şartları neler?

İşin hem ilginç hem de iyi tarafı, Komisyon'a gelen uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun 5-10 bin lira arasındaki değerde uyuşmazlıklardan oluşması. Bu da şu anlama geliyor; tüketici, trafik sigortası kapsamında sigorta şirketinin ödediği değer kaybı tazminatını ya da maddi hasarı az bulmuş veya da istediği tazminatı alamamış; hukuk yoluna başvursa avukat ücreti, mahkeme masrafı falan giderler 5 bin liraları bulacağı için dava açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonu'nun yolunu tutmuş. Komisyon da bir şekilde tüketiciyi haklı bulmuş.