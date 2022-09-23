Sigorta şirketiyle anlaşamayan oraya başvuruyor! Sigorta Tahkim Komisyonuna nasıl başvurulur, başvuru şartları neler?
Aracına kasko yaptıran sürücüler, herhangi bir problem yaşadığında ücreti sigorta şirketlerinden talep ediyor. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda devreye Sigorta Tahkim Komisyonu giriyor. Son dönemde bu konudaki başvurularda büyük anlaşmazlık yaşanıyor. Peki Sigorta Tahkim Komisyonu'na hangi durumlarda başvurulur? Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak için şartlar neler? Sorun ne kadar sürece çözülür? İşte detaylar...
Son dönemde araç sahipleri sürekli olarak 'sigorta şirketi hasarımı ödemedi ne yapmalıyım', 'hasarımı eksik ödedi mahkemeye gitsem masraflar için ciddi paralar ödeyeceğim, nereye başvurmalıyım?' gibi soruları sıkça soruyor. İster tazminatın ödenmemesi olsun, ister eksik ödenmesi olsun; sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşerseniz, ilk başvurulacak yer Sigorta Tahkim Komisyonu.
Hem başvurmak kolay –aracıya gerek kalmadan tüketiciler kendileri rahatlıkla başvurabilir-, hem maliyeti ucuz –başvurmak için ödenecek tutar uyuşmazlık rakamına göre 350-500 lira arasında değişiyor-, hem de uyuşmazlıklar en fazla 4 ay içinde çözülüyor. Öyle ki, artık avukatlar bile müvekkillerinin sigorta ile ilgili uyuşmazlığında önce Sigorta Tahkim Komisyonu'na müracaat ediyor.
Hürriyet'in haberine göre bunların da 280 bini trafik sigortası, 10 bine yakını da kasko sigortası ile ilgili uyuşmazlıklar. 2022'nin ilk yarısında ise Komisyon'a 242 bin kişi başvurmuş; başvuruların 220 bini trafik, kalanı da kasko sigortasından kaynaklanmış. Peki, sonuç ne oldu? Başvuruların neredeyse yüzde 85'inde Sigorta Tahkim Komisyonu, tüketicinin mağduriyetini kabul ederek sigortalı lehine karar verdi. Komisyon kendisine gelen şikâyetlerin sadece yüzde 15'ini reddetti.
İşin hem ilginç hem de iyi tarafı, Komisyon'a gelen uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun 5-10 bin lira arasındaki değerde uyuşmazlıklardan oluşması. Bu da şu anlama geliyor; tüketici, trafik sigortası kapsamında sigorta şirketinin ödediği değer kaybı tazminatını ya da maddi hasarı az bulmuş veya da istediği tazminatı alamamış; hukuk yoluna başvursa avukat ücreti, mahkeme masrafı falan giderler 5 bin liraları bulacağı için dava açmak yerine Sigorta Tahkim Komisyonu'nun yolunu tutmuş. Komisyon da bir şekilde tüketiciyi haklı bulmuş.