TÜİK verisiyle 6 aylık Temmuz 2023 enflasyon farkı! SSK, Bağkur, EYT'liye 9.228 TL, Memura 12.632 TL maaş!

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...

Seçim sonrası yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi için çalışaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemeler yapılacağını bildirdi.