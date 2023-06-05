TÜİK TEFE TÜFE zamlı memur ve emekli memur maaşları! 5 Haziran 2023 Uzman çavuş, bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu?
Memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zam kesinleşiyor. 5 aylık zam oranı bugün TÜİK'in açıklaması sonrası ortaya çıkacak. Memur zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. 'Uzman çavuş, bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu?' sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 5 Haziran 2023 tarihinde saat 10:00'da TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammının ortaya çıkmasına da böylelikle son 1 adım kalacak. İşte güncel hesaplamayla TÜİK TEFE TÜFE zamlı memur ve emekli memur maaşları!
4 aylık veri belli oldu gözler 5 ve 6 aylık veride! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklamaya devam ediyor. Bu noktada Mayıs ayı enflasyonu da bugün açıklanacak. Peki 5 Haziran 2023 Uzman çavuş, bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Zam oranı ne kadar? İşte tüm yeni hesaplamarla TÜİK TEFE TÜFE kalem kalem zamlı memur ve emekli memur maaşları!
Mayıs ayı eflasyon verisi 5 Haziran saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Yeni emekli ve memur maaşları Temmuz'da ek zamla kesinleşecek. Kuruşu kuruşuna emekli ve memur maaş hesaplama tabloları ortaya çıktı.
4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.