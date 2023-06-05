TÜİK TEFE TÜFE zamlı memur ve emekli memur maaşları! 5 Haziran 2023 Uzman çavuş, bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu?

4 aylık veri belli oldu gözler 5 ve 6 aylık veride! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklamaya devam ediyor. Bu noktada Mayıs ayı enflasyonu da bugün açıklanacak. Peki 5 Haziran 2023 Uzman çavuş, bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Zam oranı ne kadar? İşte tüm yeni hesaplamarla TÜİK TEFE TÜFE kalem kalem zamlı memur ve emekli memur maaşları!