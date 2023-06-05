ZAMLI YENİ sosyal destek ödeme tutarları! 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? Bebek, çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Bu tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak. Net asgari ücret eğer yüzde 25 artış yapılırsa 10 bin 633 liraya çıkarken, artış yüzde 30 olursa 11 bin 58, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.