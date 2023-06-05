ZAMLI YENİ sosyal destek ödeme tutarları! 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? Bebek, çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...
Temmuz ayı memur ve emekli için kesin zam oranları merakla beklenirken TÜİK Mayıs ayı kritik enflasyon verisini 5 Haziran 2023 tarihinde açıklayacak. Böylelikle emekli ve memur Temmuz zammı için son 1 veri kalacak. Bir yandan da milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal yardım ödemeleri hakkında gelişmeler araştırılıyor. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? İşte ZAMLI YENİ sosyal destek ödeme tutarları! Bebek, çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Zamlı yeni sosyal destek ödeme tutarları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. TÜİK'in Mayıs ayı enflason verilerini açıklamasıyla memur, emekli için 5 aylık zam oranı ortaya çıkacak. Öte yandan asgari ücretlilerin de gözü kulağı enflasyon oranlarında. Temmuz ayında sadece emekli ve memura zam gelmeyecek. Asgari ücretli vatandaşlar ile sosyal yardım alan vatandaşlar da zam görecek. Peki 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?
EN AZ 10 BİN LİRA
Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 765 lirayı aşacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak bekleniyor.
Bu tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak. Net asgari ücret eğer yüzde 25 artış yapılırsa 10 bin 633 liraya çıkarken, artış yüzde 30 olursa 11 bin 58, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.