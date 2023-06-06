5 aylık zam oranı NETLEŞTİ! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Yeni emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında ek zamla belirleneceği bilinirken son 2 veriden 1'i bugün açıklandı. Kira yardımı adı altında ek ödeme, en düşük memur maaşının 22 bin TL olması, emekli bayram ikramiyesinin artacak olması derken milyonları peş peşe yeni müjdeler bekliyor. İşte yeni hesaplamalar...