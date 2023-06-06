Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 5 aylık zam oranı NETLEŞTİ! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

5 aylık zam oranı NETLEŞTİ! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. 5 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zam netleşmeye başladı. Memur, emekli ve asgari ücretliye verilecek zam oranı için son 1 veri kalmış oldu. 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı da yüzde 15.21'e vardı. 5 aylık zam oranı için de tahmini hesaplamalar devam ediyor. İşte Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500, 9000 TL maaş alanlar...

06.06.2023 06:47 - Son Güncelleme: 06.06.2023 06:48
5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Yeni emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında ek zamla belirleneceği bilinirken son 2 veriden 1'i bugün açıklandı. Kira yardımı adı altında ek ödeme, en düşük memur maaşının 22 bin TL olması, emekli bayram ikramiyesinin artacak olması derken milyonları peş peşe yeni müjdeler bekliyor. İşte yeni hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Bugün yani 5 Haziran 2023 Pazartesi TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 5 aylık emekli ve memur zammı da belli oldu.

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşecek.

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi.

5 aylık zam oranı tahtaya yazıldı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C zamlı yeni maaş tablosu! Refah payını düş + 6 aylık enflasyon farkına 1 kala 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, enflasyon verileriyle ipucu geliyor. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor.

SON DAKİKA