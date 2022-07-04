TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur ve emekli memur maaşları: 2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu?

Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 2022 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!