%42.35 ZAM! 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2022 SSK, Bağkur, 4C emekli kalem kalem zamlı maaş tablosu:

SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!