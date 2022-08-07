Ödemenizi şu anda e-Devlet üzerinden kontrol edin: 7'den 70'e herkesin hesabına 7.200 TL para yatırıldı! TC kimliğinizle evinize en yakın PTT'den alın!

Devlet kanadından destek ödemeleri alınmaya devam ediliyor. Ekonomik anlamda zorluk çeken dar gelirli ailelere 7.200 TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aileler 1 yıl boyunca bu destekten yararlanacak. Bu ödemeden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması gerekiyor. Peki, kimler bu ödemeden faydalanabilir? İşte merak edilenler!