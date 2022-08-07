Ödemenizi şu anda e-Devlet üzerinden kontrol edin: 7'den 70'e herkesin hesabına 7.200 TL para yatırıldı! TC kimliğinizle evinize en yakın PTT'den alın!
Devlet vatandaşlara destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. Milyonlarca haneye 1 sene boyunca 450-600 TL arası destek ödemesi yapılıyor. Dar gelirli, ihtiyaç sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyor. İşte ödemeye dair tüm merak edilenler ve yararlanma şartları haberimizde!
07.08.2022 15:59 - Son Güncelleme: 07.08.2022 15:59
Devlet kanadından destek ödemeleri alınmaya devam ediliyor. Ekonomik anlamda zorluk çeken dar gelirli ailelere 7.200 TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aileler 1 yıl boyunca bu destekten yararlanacak. Bu ödemeden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması gerekiyor. Peki, kimler bu ödemeden faydalanabilir? İşte merak edilenler!
Aile Destek Programı'na başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor... Aileler 1 yıl nakdi destek alıyor. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...