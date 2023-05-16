TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! Memura %107.5'lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı'na 16 bin 395 TL çıplak maaş! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...
İşçilerin ardından memurlara ve emeklilere de müjdeler sıralandı. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşlarının 22 bin liraya yükseleceğini duyurdu. Bu gelişmeler sonrasu yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, 22 bin lirayı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine zam artışı nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak? İşte merak edilenler...
16.05.2023 11:43 - Son Güncelleme: 16.05.2023 11:44