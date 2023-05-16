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Haberler Ekonomi TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! Memura %107.5'lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı'na 16 bin 395 TL çıplak maaş! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! Memura %107.5'lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı'na 16 bin 395 TL çıplak maaş! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

İşçilerin ardından memurlara ve emeklilere de müjdeler sıralandı. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşlarının 22 bin liraya yükseleceğini duyurdu. Bu gelişmeler sonrasu yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, 22 bin lirayı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine zam artışı nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
16.05.2023 11:43 - Son Güncelleme: 16.05.2023 11:44
Memura %107.5’lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 16 bin 395 TL çıplak maaş! TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıklamasının ardından memur ve emekli maaş hesapları yapılmaya başlandı. Peki, Temmuz maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura %107.5’lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 16 bin 395 TL çıplak maaş! TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

700 bin kamu işçisinin ardından 6 milyon memur ve memur emeklisine müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselteceklerini, artıştan memur emeklilerinin de yararlanacağını açıkladı.

Memura %107.5’lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 16 bin 395 TL çıplak maaş! TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

İŞÇİLER İLE BAŞLADI
Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin hem en düşük ücretini yükselttiklerini hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptıklarını ifade etti.

Memura %107.5’lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 16 bin 395 TL çıplak maaş! TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

Erdoğan, böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirtti.

Memura %107.5’lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı’na 16 bin 395 TL çıplak maaş! TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE

Memurlara da Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 zam yaptıklarını belirten Erdoğan, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

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