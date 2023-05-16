TÜİK son 6 aylık enflasyon farkı hesabı geldi! Memura %107.5'lik zam netleşiyor! Emekli Sandığı'na 16 bin 395 TL çıplak maaş! 11.800, 12.000, 13.000 TL maaş alanlar...

İŞÇİLER İLE BAŞLADI

Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin hem en düşük ücretini yükselttiklerini hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptıklarını ifade etti.