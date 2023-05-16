16 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! BİM'de bu hafta neler var? Yetişkinler için sürpriz ürünler BİM'de indirimde
BİM, her hafta sunduğu cazip fiyatlarla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan bir perakende zinciridir. Bu hafta, BİM'in güncel kataloğunda yetişkinler ve çocuklar için şarjlı diş fırçası bulunmaktadır. 16 Mayıs 2023 Salı günü yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğu, müşterilere kaliteli ve uygun fiyatlı bir diş temizleme deneyimi sunmayı hedeflemektedir. BİM'in bu haftaki güncel kataloğu, diş sağlığına önem veren ve modern teknolojilerle donatılmış ürünlere erişmek isteyen müşteriler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Şarjlı diş fırçaları, etkili ve pratik bir şekilde dişlerinizi temizlemenizi sağlayan yenilikçi ürünlerdir. BİM, müşterilerine kaliteli şarjlı diş fırçalarını uygun fiyatlarla sunarak bu ürünleri herkesin erişimine açmaktadır.
16.05.2023 09:16 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:17
BİM 16 Mayıs 2023 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte vatandaşların merakla beklediği yeni indirimler...