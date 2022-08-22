TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

TÜİK her ay enflasyon verilerini açıkladıkça memur ve emeklilerin heyecanı giderek artıyor. Temmuz zamlarını ceplerine koyan milyonlarca memur ve emekli vatandaş Ocak 2023'te gelecek yeni zam hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 2022 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına %42,35 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ise %41,69 zam yapıldı. Peki Ocak'ta kime ne kadar zam gelecek? İşte Merkez Bankası beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu...