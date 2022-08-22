TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu
Memur ve emekliler Ocak zammını beklerken yeni hesaplamalar da dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklaması geldi. Merkez Bankası Temmuz zammının ardından ilk kez yıl sonu beklenti anketini paylaştı. Milyonlarca memur ve emekli Ocak 2023 zammı için 2022 yılı enflasyon rakamlarını bekliyor. Flaş 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini duyuruldu. İşte beklenen rakamlara göre emekli ve memur yeni yıl zammı tablosu...
TÜİK her ay enflasyon verilerini açıkladıkça memur ve emeklilerin heyecanı giderek artıyor. Temmuz zamlarını ceplerine koyan milyonlarca memur ve emekli vatandaş Ocak 2023'te gelecek yeni zam hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 2022 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına %42,35 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ise %41,69 zam yapıldı. Peki Ocak'ta kime ne kadar zam gelecek? İşte Merkez Bankası beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu...
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Bilindiği üzere emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam enflasyon ile doğru orantılı. İşte 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 oldu.
Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 70,60 oldu.