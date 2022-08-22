Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

Memur ve emekliler Ocak zammını beklerken yeni hesaplamalar da dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklaması geldi. Merkez Bankası Temmuz zammının ardından ilk kez yıl sonu beklenti anketini paylaştı. Milyonlarca memur ve emekli Ocak 2023 zammı için 2022 yılı enflasyon rakamlarını bekliyor. Flaş 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini duyuruldu. İşte beklenen rakamlara göre emekli ve memur yeni yıl zammı tablosu...

22.08.2022 14:38 - Son Güncelleme: 22.08.2022 14:38
TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

TÜİK her ay enflasyon verilerini açıkladıkça memur ve emeklilerin heyecanı giderek artıyor. Temmuz zamlarını ceplerine koyan milyonlarca memur ve emekli vatandaş Ocak 2023'te gelecek yeni zam hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 2022 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına %42,35 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ise %41,69 zam yapıldı. Peki Ocak'ta kime ne kadar zam gelecek? İşte Merkez Bankası beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Bilindiği üzere emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zam enflasyon ile doğru orantılı. İşte 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahmini...

TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 oldu.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 70,60 oldu.

TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

BEKLENEN RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU

2022 yılı enflasyon beklentisi: 70,60
SSK ve Bağ-Kur Ocak zammı: 19,84
Memur enflasyon farkı: 12,84
Memur toplu sözleşme zammı: 8
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 20,84

TÜİK mührüyle Ocak zammı netleşiyor! Memura 11.007, emekliye 7.343 maaş! SSK-Bağ-Kur 19,84: Esnaf, tarım! Beklenti anketiyle 2023 4A, 4B, 4C zamlı maaş tablosu

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

👉ÖDEME TÜRÜ ---------- MEVCUT MAAŞ TL - ------------------OCAK AYI ZAMLI (%20,84)

Memur ---------------------------- 9.109 ----------------------------------------- 11.007
Memur emeklisi----------------- 6.077 -------------------------------------------7.343

SON DAKİKA