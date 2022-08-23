Ocak 2023'te %8 artış+fark... SSK, BAĞKUR'luya taban 3.500 TL maaş+ 8.250 TL promosyon+ 2.200 TL ikramiye!
Ülkemizde emeklilerin kazancı her geçen gün artmaya devam ediyor. Taban aylık ödemesi 3.500 TL'ye çıkan düzenlemenin yanında emekliler 8.250 TL'ye varan promosyon kazancı elde ediyor. Bu ödemeden yeni emekli olanlar da faydalanıyor. Yeni emekli olanlara ayrıca yılda 2 kez olmak üzere toplamda 2.200 TL ikramiye veriliyor. Bu yılki bayram ikramiyeleri ödendi. Şimdi emekli olan, 2023'ten itibaren ikramiye almaya başlayacak. İşte emeklilerin tüm kazançlarına dair merak edilenler haberimizde!
23.08.2022 10:22 - Son Güncelleme: 23.08.2022 10:32
Son senelerde emekliye pek çok kazanım yolu açıldı. Taban aylık ödemesi en az 3.500 TL olarak belirlendi. Ardından promosyon ödemelerinde artan miktarlar günden güne emeklileri mest etmeye devam ediyor. Öte yandan emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu imkanlardan yeni emekli olanlar da yararlanıyor. İşte emeklilerin ve yeni emekli olanların elde ettiği kazançlar hakkında tüm bilinmesi gerekenler!