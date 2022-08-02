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Haberler Ekonomi TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

TÜİK üniversite tercihi yapacak gençlere rehber olacak araştırmasını açıkladı: Aylık ortalama kazançta ilk sıraları pilotaj ile havacılık ve uzay mühendisliği aldı. En kısa sürede iş bulunan bölümler ise lisansta 2.4 ayla dil terapisi, ön lisansta 1 ayla ile uçak gövde bakımı oldu.

02.08.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.08.2022 06:58
TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

Gençlerin üniversite tercih süreci devam ederken; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı.

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TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

TÜİK'in 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021' bültenine göre; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında 63 olarak hesaplandı.

TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

LİSANSTA SÜRE DAHA KISA
Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay olarak hesaplandı.

TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

Lisans mezuniyetinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı sırasıyla sağlık ve refah (7.7 ay), eğitim (10.9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.6 ay) ile hizmetler (12.4 ay) olarak kayıtlara geçti. Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm ise dil ve konuşma terapisi (2.4 ay), güvenlik bilimleri (3 ay), görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.

TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

Ön lisans mezuniyet alanlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı ise hizmetler (12.5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), sağlık ve refah (13.7 ay) ile eğitim (15 ay) olarak gerçekleşti.

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