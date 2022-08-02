TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...

Lisans mezuniyetinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı sırasıyla sağlık ve refah (7.7 ay), eğitim (10.9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.6 ay) ile hizmetler (12.4 ay) olarak kayıtlara geçti. Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm ise dil ve konuşma terapisi (2.4 ay), güvenlik bilimleri (3 ay), görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.