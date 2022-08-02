TÜİK en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı! İşte tüm detaylar...
TÜİK üniversite tercihi yapacak gençlere rehber olacak araştırmasını açıkladı: Aylık ortalama kazançta ilk sıraları pilotaj ile havacılık ve uzay mühendisliği aldı. En kısa sürede iş bulunan bölümler ise lisansta 2.4 ayla dil terapisi, ön lisansta 1 ayla ile uçak gövde bakımı oldu.
Gençlerin üniversite tercih süreci devam ederken; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) en çok kazandıran ve en hızlı iş bulan meslek kollarına yönelik araştırmasını açıkladı.
TÜİK'in 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021' bültenine göre; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında 63 olarak hesaplandı.
Lisans mezuniyetinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı sırasıyla sağlık ve refah (7.7 ay), eğitim (10.9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.6 ay) ile hizmetler (12.4 ay) olarak kayıtlara geçti. Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm ise dil ve konuşma terapisi (2.4 ay), güvenlik bilimleri (3 ay), görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.
Ön lisans mezuniyet alanlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı ise hizmetler (12.5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), sağlık ve refah (13.7 ay) ile eğitim (15 ay) olarak gerçekleşti.