EYT'nin ardından Emeklilikte Prime Takılanlar (EPT) için siren çaldı! Eksik primi olana 10 yıl sigortayla emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesi...
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar devam ederken eksik primi olanlara emeklilik konusu da gündeme geldi. Yaklaşık 6 milyona yakın EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. Emeklilikte prime takılanlar, yani emeklilik için yaş şartını tamamlamış ancak yeterli prim gününe sahip olmayanların durumuyla ilgili çalışmaların yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Mevzuatımızda bu primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar yer alıyor. İşte EYT ve EPT hakkında merak edilen son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Prime Takılanlar hakkında son gelişmeler sıkı takibe alındı. EYT çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Emeklilik için yaş şartını tamamlamış ancak primi yeterli olmayanlara EPT deniliyor. Peki, EPT'liler için hangi çözümler gündemde? İşte primi tammalayabileceğiniz formüller haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar sürerken, eksik primi olanlara emeklilik formülü gündemde. Mevzuatımızda bu primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar bulunuyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar sürerken, primi eksik olan sigortalılar da kapsama alınmak istiyor.
📌9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor.