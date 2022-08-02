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Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? İşte tüm detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar sürerken, eksik primi olanlara emeklilik formülü gündemde. Mevzuatımızda bu primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar bulunuyor.

02.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 02.08.2022 06:57
Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? 3600 gün de emeklilik formülü!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar sürerken, primi eksik olan sigortalılar da kapsama alınmak istiyor.

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Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? 3600 gün de emeklilik formülü!

Mevzuatımızda bu primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar bulunuyor:

Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? 3600 gün de emeklilik formülü!

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor.

Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? 3600 gün de emeklilik formülü!

Eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 3600 gün de emeklilik için yeterli oluyor.

Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? 3600 gün de emeklilik formülü!

Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor.

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