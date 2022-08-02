Eksik primi olana emeklilik imkanı! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsıyor mu? İşte tüm detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar sürerken, eksik primi olanlara emeklilik formülü gündemde. Mevzuatımızda bu primlerin tamamlanması ya da daha az primle emeklilik için bazı imkanlar bulunuyor.
02.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 02.08.2022 06:57
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar sürerken, primi eksik olan sigortalılar da kapsama alınmak istiyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor.