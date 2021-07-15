TÜGŞAV 15 Temmuz destek ödemesi ne zaman yatacak 2021? 1500 TL şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi yattı mı?
TÜGŞAV 15 Temmuz destek ödemesi detayları merak ediliyor. 15 Temmuz şehit aileleri destek ödemesi yattı mı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehit ailelerine ve gazilere 1500 TL ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık son dakika yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin önemli bilgiler verdi. Yanık, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ailelerine ve gazilerine ödenen 1500 liranın ne zaman hesaplara yatacağını duyurdu. Peki, 15 Temmuz şehit aileleri destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi ne zaman yatacak?
1500 TL şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi yattı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehit ailelerine ve gazilere 1500 TL ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ailelerine ve gazilerine ödenen 1500 liranın ne zaman hesaplara yatacağını duyurdu. Peki, 15 Temmuz şehit aileleri destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!
1500 TL ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilere ödenen 1500 lira ile Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1100 liranın bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi.
15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1500 liraya yükseltildiğini belirtti.
HER AY DÜZENLİ NAKDİ DESTEK SAĞLANIYOR
Yanık, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1500 lirayı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 lirayı bugün hesaplarına yatıracağız. 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.