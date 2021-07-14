TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.

1-SINAV ŞEKLİ

Sınavınyazılı aşamasıiçin, kadro unvanları itibarıyla Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca(ÖSYM)2019veya 2020yıllarındagerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının(KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adaylaaynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacaktır.