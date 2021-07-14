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TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

TBMM tarafından geçtiğimiz günlerde memur alım ilanı yayımlandı. En az lise mezunu ve KPSS 60 puan şartı arandığını duyuran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, personel alım başvuru tarihi 16 Temmuz'da sona eriyor. TBMM tarafından psikolog, anaokulu öğretmeni ve bakıcı anne alımı yapacağı duyurulmuştu. Personel alımı için başvuruda bulunan adayların sözlü ve yazılı sınava katılmaları gerekiyor. Peki, TBMM memur alımı başvuru şartları neler? TBMM hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

14.07.2021 15:55 - Son Güncelleme: 14.07.2021 15:55
TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

TBMM tarafından psikolog, anaokulu öğretmeni ve bakıcı anne alımı yapılacağı duyurulmuştu. Personel alımı için başvuruda bulunan adayların sözlü ve yazılı sınava katılmaları gerekiyor. Peki, TBMM memur alımı başvuru şartları neler? TBMM hangi kadrolardan alım yapacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

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TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

TBMM Başkanlığı Memur alımı başvuruları 5 Temmuz 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 16 Temmuz 2021 tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecek.

TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

Şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.
1-SINAV ŞEKLİ

Sınavınyazılı aşamasıiçin, kadro unvanları itibarıyla Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca(ÖSYM)2019veya 2020yıllarındagerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının(KPSS) sonuçları esas alınacaktır.
Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adaylaaynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacaktır.

TBMM en az lise mezunu / KPSS 60 puan ile memur alımı! 16 Temmuz'a kadar başvurular alınıyor! Öğretmen, bakıcı, psikolog...

2-ARANAN ŞARTLAR
Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolariçinarananşartları taşımaları ve belirtilen KPSSpuan türünden enaz altmışpuan almış olmaları, gerekmektedir.