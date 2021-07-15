Nakit paranız varsa köşe olursunuz! Bankaya koy yan gel yat! İNG, TEB, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tavan yaptı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı belli oldu. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti. Bu anlamda bankaların mevduat faiz oranları oldukça merak ediliyor. İşte koronavirüs salgını sürecinde yatırımının değerini korumayı amaçlayan vatandaşlar amacıyla güncel liste. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Arada sırada bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?