RAMAZAN İMSAKİYE
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TÜBİTAK 98 personel alımı başvurusu! TÜBİTAK işçi alımı başvuru şartları neler? Uzman, uzman yardımcısı, AR-GE personeli...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından, çeşitli kadrolara 98 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM'e uzman, uzman yardımcısı, AR-GE personeli (araştırmacı) alınacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu noktada adaylar, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜBİTAK 98 personel alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

26.04.2021 14:33 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:33
TÜBİTAK 98 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM'e uzman, uzman yardımcısı, AR-GE personeli (araştırmacı) alınacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu noktada adaylar, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜBİTAK 98 personel alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

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TÜBİTAK 98 personel alacak

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.

TÜBİTAK 98 personel alacak

TÜBİTAK 98 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Uzman Yardımcısı / Uzman unvanlarında görev alacaklarda aranan şartlar şöyle;

* En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

TÜBİTAK 98 personel alacak

* Araştırmacı unvanlarında görev alacaklarda aranan şartlar şöyle;

* Belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

TÜBİTAK 98 personel alacak

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.