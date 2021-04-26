TÜBİTAK 98 personel alımı başvurusu! TÜBİTAK işçi alımı başvuru şartları neler? Uzman, uzman yardımcısı, AR-GE personeli...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM'e uzman, uzman yardımcısı, AR-GE personeli (araştırmacı) alınacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu noktada adaylar, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜBİTAK 98 personel alımı 2021 başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!