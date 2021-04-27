Günlük 5.000 TL kazandırarak dudak uçuklatıyor! Bahar ayı tam zamanı! Üretenler paraya para demiyor yurt dışından sipariş geliyor

En çok üretimi yapılan kültür mantarı olurken, üreticinin yüzünü güldüren ise istiridye mantarı oldu. Mantarların ilgi çeken canlılar olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mantar yetiştirmenin zor olduğunu, konuyla ilgili çok ciddi akademik çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Kültür mantarının üretimi ülkemizde 1960'lı yıllarda başlamıştır. Üretimine başlandıktan kısa bir süre sonra kültür mantarının tüketimi artmış ve bununla bağlantılı olarak üretiminde de ciddi artışlar meydana gelmiştir. Yapılan bilimsel bir araştırmadan elde edilen veriler; 1973 yılında 80 ton mantar üretildiğini, 2014 yılında ise bu rakamın 49 bin tona yükseldiğini göstermektedir. Ülkemizde yemeklik mantar üretiminin %80'ini kültür mantarı dediğimiz beyaz şapkalı mantarlar oluşturmaktadır.