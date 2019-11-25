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Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş, bankalar tarafından kendilerine sunulan promosyon tekliflerini inceliyor. Bankaların emekli yarışı sürüyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Faydaların artması bekleniyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

25.11.2019 08:02 - Son Güncelleme: 25.11.2019 08:02
Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?

Tüm emekliler promosyon ile ek gelire kavuştu.

Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?

3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?

Bankalar halen bin liraya varan promosyon veriyor.

Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, özel faiz gibi imkanlar da sunulan faydalar arasında.

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