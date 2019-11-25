Emekliye 1.000 TL banka promosyonu | Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? Emekliler yeni promosyonu ne zaman alacak?
Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş, bankalar tarafından kendilerine sunulan promosyon tekliflerini inceliyor. Bankaların emekli yarışı sürüyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Faydaların artması bekleniyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...
25.11.2019 08:02
- Son Güncelleme: 25.11.2019 08:02
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