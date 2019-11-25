Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

Bankalar, tüketiciden tahsil edemediği kredi ve kredi kartı borçlarını varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu durumda olan yaklaşık 2 milyon vatandaşın borcu bu şirketlere devredildi. Devredilen tutarın 51 milyar lira olduğu belirtildi. Peki borcu varlık yönetimi şirketlerine devredilen vatandaşlar bu borçtan kurtulmuş mu sayılıyor? Varlık yönetimi şirketlerine borç nasıl ödenir? Taksit ve indirim olur mu? İşte detaylar...

25.11.2019 12:01 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





