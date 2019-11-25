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Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

Bankalar, tüketiciden tahsil edemediği kredi ve kredi kartı borçlarını varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu durumda olan yaklaşık 2 milyon vatandaşın borcu bu şirketlere devredildi. Devredilen tutarın 51 milyar lira olduğu belirtildi. Peki borcu varlık yönetimi şirketlerine devredilen vatandaşlar bu borçtan kurtulmuş mu sayılıyor? Varlık yönetimi şirketlerine borç nasıl ödenir? Taksit ve indirim olur mu? İşte detaylar...

25.11.2019 12:01 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:01
Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

Bankalar, çeşitli nedenlerle ödenemeyen kredi ve kart borçlarını 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediyor.

Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu şirketler de sistemin bir parçası. Bir başka deyişle faaliyetleri yasal ve sıkı denetime tabi.

Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

Sizin de uzun süredir ödeyemediğiniz borçlar varsa, bu yasal şirketlere devredilmiş olabilir.

Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

Bu borç baki. Yani kaçış yok. Bir şekilde karşınıza çıkacaktır. O yüzden durumunuz el veriyorsa bağlantıya geçip kapatma yollarını aramanızda fayda var.

Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...

NASIL ÖĞRENİRSİNİZ?
Borcunuzun durumunu merak ediyorsanız, kart aldığınız veya kredi kullandığınız yani borcunuz olan bankanıza danışın.

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