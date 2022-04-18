Prim, yıl şartını tamamlamak yeterli! SGK'dan tek belgeyle BAŞVUR AL! EYT'liye kıdem tazminatı hakkı! Minimum 10 bin 596 lira ödeniyor!

Emeklilikle ilgili yeni detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlayanlar kendi isteği ile işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun için de SGK'dan kıdem tazminatı ile ilgili yazı almak gerekiyor. Süreç SGK'dan emeklilik için yaş dışındaki şartların tamamlandığına dair bir yazı alınması ve bununla birlikte iş yerine başvuru yapılmasıyla başlıyor. Öte yandan emeklilik, evlilik veya askerlik gibi nedenlerle işten ayrılmada ihbar sürelerine uyulması da gerekmiyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!