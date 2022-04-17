BİST 100’de yükseliş sürecek mi? Borsa İstanbul’da banka hisseleri saltanatı!

BIST 100 endeksinin geçmişte 3 defa dolar bazlı 5 sentlere ulaşmasına öncülük eden bankacılık sektörünün, son yıllarda devamlı ivme kaybettiğini ve dolar bazlı olarak 2001-2004 yıllarındaki çok düşük seviyelere gerilediğini anlatan Paksoy, bu baskıda ana faktör olarak borsanın genelinde hissedilen ancak bankacılık özelinde ciddi payı olan yabancı yatırımcı satışı ve yabancı payının devamlı aşağı yönü azalışının etkili olduğunu vurguladı.

Paksoy, buna karşın dünya genelinde benzerlerine göre güçlü sayılabilecek finansal sonuçlar ve yabancı payının gelecekte tekrar alış yönünde yer alacağı yönündeki beklentilerin sektör için olumlu sayılabilecek kriterler olarak öne çıktığını, yabancı katkısı olmadan hareketin yukarı yönlü potansiyelinin sınırlı kalabileceğini söyledi.