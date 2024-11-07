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Araç sahipleri dikkat | Trafikte tarife değişti! Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Trafik sigortası yaptırma oranları son dönemde düşüş gösterse de, araç sahipleri için kasko ve trafik sigortası gibi iki önemli ürün bulunuyor. Kasko isteğe bağlı iken, trafik sigortası yasal olarak zorunlu. SEDDK'nın yeni düzenlemesiyle, trafik sigortası fiyatları her ay değişen hasar ve maliyet endeksine göre belirleniyor. Peki, yeni tarife nasıl? Trafik sigortasında nelere dikkat edilmeli? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bugünkü yazısında konuya ilişkin önemli püf noktalarını paylaştı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:29
Araç sahipleri dikkat | Trafikte tarife değişti! Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Kasko ve trafik sigortası, araçlar için iki temel sigorta ürünü olarak öne çıkaren, zorunlu olmasına rağmen son dönemlerde poliçe yaptırma oranlarında düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Zorunlu trafik sigortası için limit her yıl değişiyor. Sigortasını yenileyecek araç sahipleri için yeni tarife de belli oldu. Peki, trafik sigortasında nelere dikkat edilmeli? Trafik sigortasında limitler neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bugünkü yazısında konuya ilişkin önemli püf noktaları paylaştı.

Araç sahipleri dikkat | Trafikte tarife değişti! Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

Araç sahipleri dikkat | Trafikte tarife değişti! Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Son dönemde kaskoda olduğu gibi trafik sigortasında da poliçe yaptırma oranlarının düştüğü haberleri gelmeye başladı. Oysa baktığınız zaman araç için iki önemli sigorta ürünü öne çıkıyor. Birincisi kasko. Aracınızı her türlü kaza ve felakete karşı koruyan bu ürün zorunlu değil. İsterseniz yaptırıyorsunuz.

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