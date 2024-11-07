Araç sahipleri dikkat | Trafikte tarife değişti! Sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Kasko ve trafik sigortası, araçlar için iki temel sigorta ürünü olarak öne çıkaren, zorunlu olmasına rağmen son dönemlerde poliçe yaptırma oranlarında düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Zorunlu trafik sigortası için limit her yıl değişiyor. Sigortasını yenileyecek araç sahipleri için yeni tarife de belli oldu. Peki, trafik sigortasında nelere dikkat edilmeli? Trafik sigortasında limitler neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bugünkü yazısında konuya ilişkin önemli püf noktaları paylaştı.