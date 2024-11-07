1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi bankalarda var?

İlk kez ev sahibi olma hayali kuranlar için heyecan verici bir fırsat doğuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan düşük faizli konut kredisi kampanyası, 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade gibi avantajlarla dikkatleri üzerine topluyor. Bu kampanya ev sahibi olmayı isteyen binlerce vatandaş için umut vaat ederken İlk Evim Projesi ile birlikte büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İlk Evim Projesi ve Orta Vadeli Program ile Destek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şubat ayında yapmış olduğu açıklamada Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek bir projeye imza atılacağını açıkladı. Yılmaz, Merkez Bankası ve BDDK'nın bu projeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, konut arzını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, konut maliyetlerini düşürmek ve erişilebilirliğini artırmak için yeni adımların atılacağını söyledi.