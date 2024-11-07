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1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi bankalarda var?

Düşük faizli konut kredisi kampanyaları özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için umut vadediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalara göre, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara büyük bir fırsat sunulacak. Bu kampanya 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade gibi avantajlarla dikkat çekiyor. Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek olan bu projeyle özellikle dar gelirli ve orta sınıf vatandaşlar için konut sahibi olma imkanı artacak.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:02
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi bankalarda var?

İlk kez ev sahibi olma hayali kuranlar için heyecan verici bir fırsat doğuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan düşük faizli konut kredisi kampanyası, 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade gibi avantajlarla dikkatleri üzerine topluyor. Bu kampanya ev sahibi olmayı isteyen binlerce vatandaş için umut vaat ederken İlk Evim Projesi ile birlikte büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi bankalarda var?

İlk Evim Projesi ve Orta Vadeli Program ile Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şubat ayında yapmış olduğu açıklamada Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek bir projeye imza atılacağını açıkladı. Yılmaz, Merkez Bankası ve BDDK'nın bu projeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, konut arzını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, konut maliyetlerini düşürmek ve erişilebilirliğini artırmak için yeni adımların atılacağını söyledi.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi bankalarda var?

Kampanyanın Öne Çıkan Özellikleri

İlk Evim Projesi'yle, dar gelirli ailelere yönelik olarak sunulan düşük faizli konut kredisi ile, 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade gibi cazip şartlarla ev sahibi olma imkanı sunulacak. Kampanyanın en önemli hedefi, özellikle ilk kez ev alacak kişilerin bu fırsattan yararlanmasını sağlamak.

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