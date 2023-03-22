Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları
Trafik cezaları da dahil vergi dairelerine olan borçlar, eğer toplamı 2 bin liranın altındaysa silinecek. Yapılandırılan trafik cezalarında peşini tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 TL'lik borç bin 871 liraya inecek. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
22.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 22.03.2023 06:57
Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.
NELER SİLİNİYOR?
Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.