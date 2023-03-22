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Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları  

Trafik cezaları da dahil vergi dairelerine olan borçlar, eğer toplamı 2 bin liranın altındaysa silinecek. Yapılandırılan trafik cezalarında peşini tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 TL'lik borç bin 871 liraya inecek. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
22.03.2023 06:57 - Son Güncelleme: 22.03.2023 06:57
Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları

Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü. Yasa ile bazı borçlar tamamen silinecek. Bazıları da yapılandırmayla önemli oranda düşecek.

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Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları

31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşini seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.

Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları

48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek.

Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları

Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.

Trafik cezaları siliniyor! Hangi borçların üstü tamamen çizilecek? Örneklerle yapılandırma avantajları

NELER SİLİNİYOR?
Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.

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