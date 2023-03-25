MEB 45 bin öğretmen atama branş dağılımı ve şartları açıklandı mı? Okul öncesi, sınıf öğretmenliği...

Son dakika... 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı tarih ve branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. MEB atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesini PDF olarak yayımladı. Ataması yapılacak öğretmenler öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirilecek. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! MEB 45 bin öğretmen atama branş dağılımı, atama KPSS puanları, ve şartları...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU | VİDEO