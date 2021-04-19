Nisan ayına özel sıfır araç kampanyası! Toyota'dan 75.000 TL, 12 ay, %0,69 faiz fırsatı için son günler! Coralla, Yaris...
Faizler sıfırlandı, fiyatlar alaşağı edildi! 2021 Nisan ayında sıfır araç satın alacak araba markalarının kampanyalarını inceliyor. Markalar sıfır araç alımında faizleri sıfırlarken indirimli araç satışına başladı. Bu markalardan biri olan Toyota, Nisan ayı güncel fiyat listesini ve bahar kampanyalarını yayınladı.Markanın kampanya açıklamasında, 2021 model yılı Yaris modeli için Garanti BBVA ve Akbank tarafından 75 bin TL kredi fırsatı sağlandığı açıklandı. Söz konusu kampanyanın 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. İkinci el otomobilde fiyatların artmasıyla vatandaşlar rotayı sıfır otomobile çevirdi. İşte TOYOTA Yaris, Coralla, C-HR 2021 yılı araç kampanyası!
2021 Nisan ayı sıfır araba fırsatları sıfır araç alacak olan vatandaşlar markaların fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda güncel fiyatlar hakkında araştırmalar. Nisan ayının gelmesiyle birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yeniledi ve bahar kampanyalarını duyurdu. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu.TOYOTA bahar kampanyalarını resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Kampanya açıklamalarında, 2021 model yılı Yaris Benzinli modelleri için Garanti BBVA ve Akbank tarafından 75 bin TL kredi fırsatı sağlandığı açıklandı. İşte TOYOTA Yaris, Coralla, C-HR otomobil fiyatları ve kampanyaları!
75 BİN TL KREDİ FIRSATI!
TOYOTA bahar kampanyalarını resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Kampanya açıklamalarında, 2021 model yılı Yaris Benzinli modelleri için Garanti BBVA ve Akbank tarafından 75 bin TL kredi fırsatı sağlandığı açıklandı. Söz konusu kampanyanın 30 Nisan 2021 tarihine kadar uygulanacağı açıklandı.
%0.69 FAİZ ORANI VE 12 AY VADE FIRSATI
Bu sene araba satın almak isteyenler benka kredilerini araştırıyorlar. TOYOTA sıfır araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir kredi kampanyası duyurusunda bulundu. Dev şirket 2021 model yılı Yaris Benzinli modelleri Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vade fırsatı sağlandığını açıkladı.
Toyota kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
İlgili kampanya satışı yapılan 2021 model yılı Yaris Benzinli modelleri Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı% 11,50 ve tahsis ücreti 393,75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0,91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336,00 TL olarak geçerlidir.