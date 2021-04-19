RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM 20 Nisan 2021 Salı aktüel kataloğu görücüye çıktı! BİM'de meyve desenli ürünler göz kamaştırıyor!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğu! Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri vatandaşlarla buluşturan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta kozmetik, iç giyim ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Bim 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında pijama takımı, meyve desenli kadın babet çorap, parfümlü tuvalet kağıdı ürünleri dikkat çekiyor! Özellikle genç kızların çok beğeneceği desenli pek çok ürün ön plana çıkıyor ve şimdiden alacaklar belirleniyor. İşte BİM 20 Nisan aktüel ürün kataloğu!

19.04.2021 23:58 - Son Güncelleme: 20.04.2021 00:06
BİM'de DEV kampanyalar için son 23 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğuyla çeşit çeşit indirim var!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğu! Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri vatandaşlarla buluşturan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta kozmetik, iç giyim ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Bim 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında pijama takımı, meyve desenli kadın babet çorap, parfümlü tuvalet kağıdı ürünleri dikkat çekiyor! Özellikle genç kızların çok beğeneceği desenli pek çok ürün ön plana çıkıyor ve şimdiden alacaklar belirleniyor. İşte BİM 20 Nisan aktüel ürün kataloğu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM'de DEV kampanyalar için son 23 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğuyla çeşit çeşit indirim var!

Casilli Pijama Takımı Soft Touch
• M-L Beden

BİM'de DEV kampanyalar için son 23 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğuyla çeşit çeşit indirim var!

Lionesse
Makyaj Aksesuar Seti
• 5 parça

BİM'de DEV kampanyalar için son 23 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğuyla çeşit çeşit indirim var!

Comfort Family
Meyve Baskılı Çorap
• 36-40 Numara

BİM'de DEV kampanyalar için son 23 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğuyla çeşit çeşit indirim var!

Naturalove
Meyve Desenli Saç Fırçası