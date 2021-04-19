BİM 20 Nisan 2021 Salı aktüel kataloğu görücüye çıktı! BİM'de meyve desenli ürünler göz kamaştırıyor!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğu! Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri vatandaşlarla buluşturan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta kozmetik, iç giyim ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Bim 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler arasında pijama takımı, meyve desenli kadın babet çorap, parfümlü tuvalet kağıdı ürünleri dikkat çekiyor! Özellikle genç kızların çok beğeneceği desenli pek çok ürün ön plana çıkıyor ve şimdiden alacaklar belirleniyor. İşte BİM 20 Nisan aktüel ürün kataloğu!