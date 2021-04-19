Günde sadece 12- 13 TL'ye anında 10.000 TL kredi müjdesi! Ziraat- Vakıfbank-Halkbank'tan görülmemiş kampanya!
Günde 12-13 TL'ye 10.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara nefes aldıracak kampanyayı duyurdu. Bu 3 kamu bankası başvuru yapan vatandaşlara anında 10 bin TL kredi veriyorlar. İhtiyaç kredisi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabiliyor. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları…
Günde 12 TL'ye 10.000 TL kredi fırsatı! Koronavirüs döneminde en uygun faizlerle 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi veren kamu bankalarının yeni kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. 2021 Nisan ayında kamu bankaları 10 bin TL'ye kadar kredi veriyorlar. Peki, bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranları nelerdir? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 'tan 10 bin TL çektiğinizde uygulanacak faiz oranları…
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
10.000 TL kredi
Oran: %1,54
Tutar: 3.781,36 TL
382, 82 TL/Ay 13.833,86 TL
Günde 12 TL'ye denk gelmektedir!