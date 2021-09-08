Torbanın içinden servet fışkırdı! Bir günde milyoner oldu! 50 TL'ye aldı değeri 3.000.000 TL'ye çıktı!
50 TL'ye aldı değeri 3.000.000 TL'ye çıktı! Torbanın içinden servet fışkırdı! Bir günde milyoner oldu! Diyarbakır'da filmlere mevzu olacak bir olay yaşandı. Kışın kullanmak için 50 TL'ye kömür alan Yakup Ermiş isminde bir vatandaş, kömür torbaların bir tanesinin içinde farklı bir cisim bulunduğunu keşfetti. Arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı.
Diyarbakır'da filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Kışın kullanmak için 50 TL'ye kömür alan Yakup Ermiş isimli bir vatandaş, kömür torbaların bir tanesinin içinde farklı bir cisim olduğunu keşfetti. Ağırlığından şüphe duyarak taşı atmadı ve diğer kömürlerden ayırdı. Sonrasında yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kere şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. 50 liraya aldığı kömür torbasının içinden çıkan göktaşına toplamda 360 bin dolar servet biçtiler...
50 TL'YE ALDI DEĞERİ 3.000.000 TL'YE ÇIKTI!
Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşandı. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya'dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.
Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.
Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi. Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik.