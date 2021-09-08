Torbanın içinden servet fışkırdı! Bir günde milyoner oldu! 50 TL’ye aldı değeri 3.000.000 TL’ye çıktı!

Diyarbakır'da filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Kışın kullanmak için 50 TL'ye kömür alan Yakup Ermiş isimli bir vatandaş, kömür torbaların bir tanesinin içinde farklı bir cisim olduğunu keşfetti. Ağırlığından şüphe duyarak taşı atmadı ve diğer kömürlerden ayırdı. Sonrasında yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi. Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kere şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. 50 liraya aldığı kömür torbasının içinden çıkan göktaşına toplamda 360 bin dolar servet biçtiler...