Torbadakilere EYT'e yok! SSK, Bağkur, 4c'li o yaşlarda erken emeklilik makul! Flaş açıklamalar!
EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak soruları sık sık araştırılırken flaş açıklamalar peş peşe geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlanan düzenlemenin içeriği ile ilgili kritik ipuçları ortaya çıkıyor. :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu, tek tip bir düzenleme" ifadelerini kullandı. İşte EYT formülü hakkında merak edilenler!
07.10.2022 14:47 - Son Güncelleme: 23.10.2022 22:36
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasayı beklerken bir yandan da son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce tek bir formülün masada olduğunu açıklamıştı.
Bakan Bilgin milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine çalışmalarda gelinen son durumun sorulmasına üzerine şu ifadeleri kullandı:
Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili soruya ise "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" yanıtını verdi.