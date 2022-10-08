A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İNDİRİMLİ ürünler LİSTESİ belli oldu! Bu hafta sonu A101’de neler var? 18,90’a düştü! O ürünler...

A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hatfa sonu A101'de hangi ürünler ne kadar indirimde merak ediliyor! 7'den 70'e milyonlarca vatandaşın tüm ihtiyaçları artık zincir marketlerden karşılanabiliyor. Elektronik ürünlerden temizlik ürünlerine, gıdadan çeyiz alışverişine kadar bir çok üründe büyük indirimler uygulandı. İşte bu hafta sonuna özel A101 indirimli ürünler LİSTESİ! 18,90'a düştü!