Torbadakilere 2023 Ocak'ta EYT VERİLECEK! Ne kadar emekli maaşı alacaksın tıkla tablodan maaşını ÖĞREN! SGK mührü bastı! Hizmet dökümü...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile vatandaşların bir çok sorusu bulunuyor. Çalışmada artık sona gelindi. İlk aşamada 1,5 milyon kişinin faydalanacağı biliniyor. Aralık ayı içerisinde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin ayrıntılarına yönelik bir çok detay ortaya çıktı. Peki EYT çıkacak ama prim günü koşullarında değişiklik olacak mı? Ya da kademeli yaş mı gelecek? EYT'den kamuda çalışanlar da yararlanacak mı? İşveren işten çıkmaya zorlayabilir mi? EYT'de 2000 sonrası için işe girenlere dair bir gelişme olacak mı? Borçlanmayı ne zaman yapmak gerekiyor? Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilebilir mi?Doğum borçlanmasıyla EYT'ye tabi olur muyum? 690 gün eksik primimle ben yararlanamayacak mıyım? Staj başlangıç sayılacak mı? 8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve prim gününü dolduranlar...
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN MECLİSTE Mİ? EYT'lilerin son durumu ortaya çıktı. EYT düzenlemesi hakkında en çok kapsamı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında ''İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi. İşte vatandaşın kafasında soru işaretleri oluşturan konular hakkında detaylar...
Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son EYT açıklamasına bakalım...
BakanBilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda EYT hakkında kendisine yöneltilen sorularını yanıtladı.
"Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:
"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.
Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."
Öte yandan yasayı bekleyen birçok kişi, yeni yıla girmeden emeklilik dosyasını hazırlamaya başladı. EYT'den yararlanmak isteyen kişiler SGK'da yoğunluk oluşturdu. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve hizmet birleştirme yapmak isteyen kişiler, başvuru için sıralarının gelmesini bekliyor.
İŞVEREN İŞTEN ÇIKMAYA ZORLAYABİLİR Mİ?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "EYT kapsamında kişi emekli olacaksa kişinin harekete geçmesiyle olacak. Burada kişi ilk önce SGK'ya başvurup orada işten çıkış bildirgesi alacak. Bu bildirgeyi işverene verecek. İşveren de bu kapsamda emeklilik işlemlerini yapacak. Ama işveren kişiyi emekli olmaya zorlayamaz. Emeklilik hakkını kullanma yetkisi tamamen kişinin kendisindedir. Ayrıca işveren çalışanını farklı sebeplerle ya da değil, işten çıkarabilir. Bu kapsamda kişi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.