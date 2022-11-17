İŞKUR'dan çağrı! İş kurana 90 bin TL hibe! Geri ödeme yok faiz yok! Son başvuru tarihi netleşti
İŞKUR, girişimcilere verdiği destek tutarlarını artırırken yeni başvuru sürecini de başlattı. İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere 90 bin, eski hüükümlülere ise 70 bin liraya varan hibe desteği sağlıyor. İŞKUR'a faizsiz geri ödemesiz hibe ile ilgili son başvuru tarihi ise 9 Aralık...
Ülkemizde iş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere hibe destek imkanı sunuluyor. İŞKUR, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Kurum hem bu desteklerde tutarları artırdı hem de 2023 yılı birinci dönemi için başvuru sürecini başlattı. Engelliler 90 bin, eski hükümlüler 70 bin liraya varan geri ödemesiz destek alabilecek. Girişimcilerin bu destekten yararlanmak için projeleriyle birlikte 9 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor.
Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını e-Devlet üzerinden online olarak yapacak. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.