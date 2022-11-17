İŞKUR’dan çağrı! İş kurana 90 bin TL hibe! Geri ödeme yok faiz yok! Son başvuru tarihi netleşti

Ülkemizde iş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere hibe destek imkanı sunuluyor. İŞKUR, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Kurum hem bu desteklerde tutarları artırdı hem de 2023 yılı birinci dönemi için başvuru sürecini başlattı. Engelliler 90 bin, eski hükümlüler 70 bin liraya varan geri ödemesiz destek alabilecek. Girişimcilerin bu destekten yararlanmak için projeleriyle birlikte 9 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor.