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Togg'da gençlere özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı | Togg'un özellikleri

Son dakika haberleri | Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 29 Ekim'de seri üretimine resmen başlanan Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, gençlere özel kampanya olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

17.11.2022 12:59 - Son Güncelleme: 17.11.2022 13:32
Togg’da gençlere özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı | Togg’un özellikleri

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Bali'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Togg’da gençlere özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı | Togg’un özellikleri

Erdoğan, 29 Ekim'de seri üretimine başlanan ve ilk üretimleri banttan indirilen Togg ile ilgili sorulan soruyu da yanıtladı. Erdoğan, Togg'da gençlere özel kampanya olup olmayacağı ile ilgili soruya "Pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil." dedi.

Togg’da gençlere özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı | Togg’un özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'ın o cevabı
Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız.

Togg’da gençlere özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı | Togg’un özellikleri

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ VE RENKLERİ
Türkiye'nin otomobili Togg'da ilk üretim banttan indi. Özellikleri merak edilen TOGG hakkında tüm merak edilenlere bu içeriğimizde yer verdik. TOGG arabalarında her renge Türkiye ile ilgili bir isim verildi. TOGG'da siyah oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını yansıtırken, gri kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıtıyor.

Togg’da gençlere özel kampanya olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı | Togg’un özellikleri

Togg'da toprak ve kum beji Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini yansıtırken, beyaz Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını yansıtıyor. Peki TOGG OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ 2022 neler? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG özellikleri, renkleri, açılımı...

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