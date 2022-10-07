Torbadakiler EYT'siz kalacak! EYT'de son durum açıklaması! ''Aralıkta meclise intikal ettireceğiz.''
EYT'de son durum açıklaması! Bakan Bilgin katıldığı televizyon programında sözleşmeli personel ve EYT düzenlemesine dair önemli soruları yanıtladı. ''Aralıkta meclise intikal ettireceğiz.'' diyen Bilgin, ''Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil.'' ifadelerini kullandı. Peki Kimler EYT kapsamında olacak? EYT'den kaç milyon kişi yararlanacak? Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde kriterler neler? İşte yanıtları!
Sözleşmeli personele, geçici işçilere, 90 bin taşeron işçiye ve EYT'lilere müjde! 550 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemeyi bu ayın, taşeron işçilere yönelik düzenlemeyi de Kasım ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yönelik düzenlemenin de Aralık'ta Meclis'e geleceğini açıkladı. EYT'lileri tek tip bir düzenleme bekliyor! Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? SSK, Bağkur, 4c'liye EYT'li 1995-1996-2000-2006-2008 sigorta başlangıcı primle erken emeklilik beyanı! Torbadakiler EYT'siz kalacak! 36-50-40'lı yaşlarda...
Vedat Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
EYT, STAJ VE ÇIRAKLIK KONUSU
''99'da Türkiye'de reform denilen bir uygulama yapılmış. Anlamı şu, o tarihten önce işe başlayanlarla sonra başlayanlar arasında bir düzenleme yapılmış. 99 öncesi işe başlayanların emeklilik şartları 99 sonrası değişmiş. Tabi emeklilik sisteminde prim ödemesinin süresi, prim gün sayısının artması, primlerin yüksekliği çok önemli. Yaş da burada çok önemli.
38-40 yaşındaki adamı emekli ettiğiniz zaman onun ortalama hayat süresini 80 sayarsak, emeklilik sisteminin onu finanse edebilir olması lazım. Bunun ölçüsü dünyada şu; 3 çalışanın 1 emekliyi finanse edecek bir sistemin olması lazım. Bizim emeklilik sisteminde bu denge bozulmuş, şu anda da çok iyi durumda değil. Bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Türkiye nüfusu hızlı bir şekilde yaşlanıyor.''
'EYT KAPSAMINDA DEĞİLLER'
Biz burada 99 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorununun çözümüne dönük hazırlık içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme. Bizde bütün çalışanların tam verileri elimizde. Biz gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralıkta Meclis'e intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık.
Staj ve çıraklık sigortası olanlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Stajerlik sigorta girişi değil, onların sağlık sigortası var. Sağlık sigortasını korumak için geliştirilmiş bir sistem. Bu EYT kapsamında olanlar farklı. EYT'nin kaç kişiyi kapsayacağını çalışma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız.''