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Haberler Ekonomi 8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

Bankalar emekli müşterileri bağlamında resmen yarışa girdi. Kimi bankalar ödemeleri 8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL'ye kadar çıkardı. Ekim ayında promosyon kampanyaları son sürat devam ediyor. Peki emekli promosyon ödemelerinde hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte 2022 banka emekli promosyon ödeme takvimi...

takvim.com.tr
08.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 08.10.2022 09:07
8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

Emekli vatandaşlar bağlı oldukları banklardan ek promosyon almaktadırlar. Artan enflasyon oranları nedeniyle birtakım bankalar emeklilik maaş promosyonlarında artış yaptı. En çok artış yapan bankaları sayfamızda derledik. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte detaylar

GALERİ DEVAM EDİYOR
8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

AKBANK

Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.

8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

8.000 TL, 9.000 TL, 10.000 TL havada uçuşuyor! Bankalar sıraya girdi, emekliye ardı ardına okkalı zamlar! İşte en yüksek promosyonu veren banka

YAPIKREDİ

SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir." ifadelerine yer verildi.

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