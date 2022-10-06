Sisteme kayıtlı olmak yetiyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL... Anasınıfı, ortaokul, ilkokul öğrencilerine şipşak harçlık!

Devletten çocuklu ailelere müjde! Çocuklarınıza harçlık verilecek! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul öğrencilerine para yardımı! Sisteme kayıtlı olmak yetiyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL, 5 ve daha fazla çocuk için 650 TL ödeme yapılacak. Geri ödeme yok, karşılık yok! Başvuru şartı da hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması! İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemelerin kapsamı genişletildi. Başvuru yapacak olanlar için detaylar haberimizde!