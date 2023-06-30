REFAH PAYI + SEYYANEN ZAM! SSK, Bağ-Kur’luya 12.450 TL NET MAAŞ! 3 gün kala oran ortaya çıktı! 6 aylık enflasyon farkıyla...

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.