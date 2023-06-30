REFAH PAYI + SEYYANEN ZAM! SSK, Bağ-Kur'luya 12.450 TL NET MAAŞ! 3 gün kala oran ortaya çıktı! 6 aylık enflasyon farkıyla...
Temmuz maaş zammı için geri sayım başladı. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı zammı için hesaplamalar yapıldı. 6 aylık enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak rakamlar için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Temmuz ayı zamlı emekli maaşları için nefesler tutuldu. İşte SSK, Bağ-Kur zamlı maaşlar için son hesaplar...
30.06.2023 21:32 - Son Güncelleme: 30.06.2023 21:32
Zamlı emekli maaşları için sona yaklaşıldı. Yapılacak 10-15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının yüzde 30-35'i bulması bekleniyor. İşte Temmuz 2023 zamlı maaş hesabı...
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.
15 PUANLIK REFAH PAYI ARTIŞI
Yapılacak 10-15 puanlık bir refah payı artışı ile toplam zam oranının yüzde 30-35'i bulması bekleniyor.