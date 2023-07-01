2. EYT piyangosu bu 48-56 yaş arasına vuracak! 2000-2008 sonrası için kademeli emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, BAĞKUR...

EYT düzenlemesiyle birçok kişi emeklilik hakkına kavuşurken bu haktan kıl payıyla kaçıranlar ise yeni gelişmeleri mercek altına aldı. Bilindiği üzere kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunuyor. Ancak EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kaçıran kişiler kademeli emeklilik beklentisiyle son gelişmeleri yakından takip ediyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödeme şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebiliyor.