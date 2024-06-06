TORBA YASADA GÖZLER MECLİS'TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa Meclis'e taşınıyor. Esnaftan emeklilere, işçilerden memurlara, kadınlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu düzenlemelerin kimi emekliliği kolaylaştıracak, kimi de gelirleri artıracak. İlk torba ise emekliler için bekleniyor. Ardından Meclis'e gelecek torba yasalarda memurlara 3600 ek gösterge, 100 bin taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik de yer alacak. İşte detaylar...
Memurlardan emeklilere, sosyal destek alanlara kadar çok sayıda kişi gelirlerinin artacağı Temmuz ayını beklerken, milyonlar da gelirini artıracak, emekliliğini kolaylaştıracak, yeni hakların yolunu açacak düzenlemelere kilitlendi.
Esnaftan emeklilere, işçilerden memurlara, kadınlara kadar geniş bir kesime ilişkin düzenlemeler torba yasa tasarılarıyla Meclis'e sevk edilecek.
İlk torbanın ise emekliler için hazırlanması bekleniyor.
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.