TORBA YASADA GÖZLER MECLİS'TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa Meclis'e taşınıyor. Esnaftan emeklilere, işçilerden memurlara, kadınlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu düzenlemelerin kimi emekliliği kolaylaştıracak, kimi de gelirleri artıracak. İlk torba ise emekliler için bekleniyor. Ardından Meclis'e gelecek torba yasalarda memurlara 3600 ek gösterge, 100 bin taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik de yer alacak. İşte detaylar...