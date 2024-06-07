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400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Kendi işini kurmak için bu yıl hibe destek almak isteyen engelliler ve eski hükümlülere verilen süre bugün sona eriyor. Engelliler 400 bin liraya varan hibe için gün sonuna kadar e-Devlet'ten başvurabilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:04
400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? 1

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellileri ve eski hükümlüleri destekliyor. Bu kapsamda hibe destek imkanı sunulurken, bunların tutarında bu yıl önemli bir artışa gidildi.

400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? 2

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltti.

400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler? 3

Bu yılın ikinci dönem başvurularını da almaya başladı. Başvurular eğer bir süre uzatımı yapılmazsa bugün sona erecek. Bu nedenle bu desteklerden bu yıl yararlanmak için ise bugün son gün. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor.

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