Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak? EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?
Torba yasa gelişmeleri hakkında aramalar hız kazandı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlandı. Arama motorlarında, "3. torba yasa ne zaman çıkacak? EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!
08.04.2023 18:31 - Son Güncelleme: 08.04.2023 18:33
Yeni torba yasa maddeleri merakla sorgulanıyor. Öte yandan arama motorlarında, 3. torba yasa ne zaman çıkacak? EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar.