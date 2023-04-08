Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak? EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500, emekli ikramiyesinin ise 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yapılan teklifle birlikte geçici işçiler de kadroya alınmaya başladı.