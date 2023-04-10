TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK PDF! EMEKLİ, GENÇ, ENGELLİ... TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

TOKİ İstanbul kura sonuçları gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Avrupa Yakası'nda yer alan Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ilçeleri için kura çekimi 19 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK! İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 daire genç, engelli, emekli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kazananlar....