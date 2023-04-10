TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK PDF! EMEKLİ, GENÇ, ENGELLİ... TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
İstanbul'da TOKİ heyecanı devam ediyor. Başakşehir, Esenler, Arnavutköy'de inşa edilecek 1+1, 2+1, 3+1 daireler için kua çekimleri 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında noter huzurunda çekilen kuralar TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK isim listesi ne zaman yayımlanacak?
TOKİ İstanbul kura sonuçları gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Avrupa Yakası'nda yer alan Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ilçeleri için kura çekimi 19 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK! İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 daire genç, engelli, emekli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kazananlar....
TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Avrupa Yakası'nda 28 bin 340 konut inşa edilecek. Kura çekimleri 1-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İsim listeleri canlı yayında yayımlanmaya başladı. Vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile sorgulama yapabilir.
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TOKİ KURA TAKVİMİ İSTANBUL 2023
İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
Çatalca:540 KONUT (30 MART)
Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.