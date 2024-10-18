Torba yasa hazırlanıyor: Yaş ve prim şartı, maaş hesabı, 2. maaş... EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YOLDA!

Emeklilik sisteminde 5 önemli değişiklik yapılacak. Yasa hazırlanmaya başlandı. Maaş bağlama sistemi 2024-2025 yıllarında emekli olacak bireyler arasında maaş farklılıklarının yaşanmasına sebep oluyor. Yeni sistemle birlikte, emekli aylıklarının belirlenmesinde prim ödemeleri ve çalışma günlerinin önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Ayrıca 2000 sonrası doğan genç sigortalılar için emeklilik şartları ve emeklilik yaşının artırılması konusunun da tartışıldığı bir süreç öngörülüyor. Peki, yeni sistemde neler olacak? İşte detaylar...

İşte açıklamalarından öne çıkanlar; Bir süredir emeklilikle ilgili yeni bir sistemin çalışmalarının yapıldığını konuşuyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Güler'in açıklamaları ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın beyanları, bu konuda kamuoyunun dikkatini çekti.