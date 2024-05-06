TORBA DOLUSU MÜJDE | Torba yasa teklifi Meclis’e taşınıyor! Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik...

Emekliler yılı olarak ilan edilen 2024 yılında Meclis'e sunulacak torba yasalarla başta emekliler olmak üzere emeklilikle ilgili birçok reform gerçekleşecek. Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi milyonların beklediği düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. Peki söz konusu başlıkların detaylarında neler var? Takvim.com.tr sizin için araştırdı.