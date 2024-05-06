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TORBA DOLUSU MÜJDE | Torba yasa teklifi Meclis’e taşınıyor! Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik...

Emekliler yılı olarak ilan edilen 2024 yılında Meclis'e sunulacak torba yasalarla başta emekliler olmak üzere emeklilikle ilgili birçok reform gerçekleşecek. Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi milyonların beklediği düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. Peki söz konusu başlıkların detaylarında neler var? Takvim.com.tr sizin için araştırdı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 15:24 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 16:06
TORBA DOLUSU MÜJDE | Torba yasa teklifi Meclis’e taşınıyor! Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik... 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiği 2024'te yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli adımlar atılıyor.

TORBA DOLUSU MÜJDE | Torba yasa teklifi Meclis’e taşınıyor! Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik... 2

Bu yılın başında hayata geçirilen refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesini, bayram ikramiyesi ve promosyondaki artışlar takip etti.

TORBA DOLUSU MÜJDE | Torba yasa teklifi Meclis’e taşınıyor! Bağ-Kur prim affı, 3600 ek gösterge, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik... 3

Emekliler bankalarından güncelleme başvurusu yaparak promosyon ödemesini yükseltirken, zamlı ikramiyelerinin ilkini bu ayın başında cebine koydu, ikincisini de önümüzdeki ay hesabında görecek. Ancak emeklilere yönelik destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.

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